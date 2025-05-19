Появление финальной версии Mortal Kombat 1: Definitive Edition, которая включает в себя основную игру и весь дополнительный контент, вызвало тревогу среди фанатов. Они опасаются, что поддержка проекта после релиза прекратится, особенно учитывая, что было продано всего пять миллионов копий, что значительно меньше, чем у предыдущих частей серии.

Релиз финальной версии Mortal Kombat 1: Definitive Edition заставил поклонников задуматься о возможной остановке пострелизной поддержки файтинга от NetherRealm Studios. Издание включает основную игру, дополнение Khaos Reigns, оба набора Kombat Pack, а также ряд новых костюмов, вдохновленных недавними фильмами вселенной. Игроки считают, что подобные компиляции часто выходят тогда, когда разработчики завершают поддержку своего продукта, что усилило опасения скорого конца обновлениям.

Официально студия NetherRealm Studios и компания Warner Bros. не сообщали о полном закрытии разработки, хотя новых DLC давно не анонсировалось. Последний дополнительный контент — персонаж T-1000 — вышел еще в марте 2024 года. В январе сообщалось, что общий тираж Mortal Kombat 1 составил всего около пяти миллионов копий, что гораздо меньше успеха предшественников (Mortal Kombat 11 разошлась тиражом свыше 15 млн экземпляров, а Mortal Kombat X — 12 млн). Специалисты видят причину снижения популярности в ограниченной востребованности дополнительного контента и изменении рынка.

Тем временем сообщество широко обсуждает возможное возрождение серии Injustice, связывая это с возросшим интересом к образу Супермена в массовой культуре. Впрочем, руководство студии воздерживается от комментариев относительно будущих проектов, продолжая фокусироваться на текущей деятельности.