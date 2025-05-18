Apple анонсирует iPhone 17 Air с кремниевой батареей TDK, увеличивающей ёмкость на 10–15%, энергоэффективным модемом C1 и отказом от ультраширокоугольной камеры для увеличения аккумулятора, заменяя модель Plus, с презентацией в сентябре 2025 года.

Компания Apple намерена представить смартфон iPhone 17 Air, который станет первой моделью бренда с аккумулятором на основе кремниевых анодов. По данным источников, партнер Apple — японская компания TDK — успешно разрешила проблемы масштабирования производства таких батарей. Кремниевые аноды обеспечивают прирост емкости на 10–15% относительно традиционных графитовых аналогов.

Кроме аккумулятора, iPhone 17 Air получит энергоэффективный модем C1. Ради экономии внутреннего пространства Apple пришлось отказаться от ультраширокоугольной камеры, что дало возможность увеличить емкость батареи. Согласно стратегии компании, версия Air должна заменить серию iPhone Plus, сохраняя увеличенный дисплей при минимальной толщине корпуса.

Презентация всей линейки iPhone 17, включающей также премиальные модели Pro и Pro Max, состоится в сентябре 2025 года. Еще ранее TDK сообщала о планах начала коммерческих поставок новых аккумуляторов уже в 2024 году, что соответствует графику выпуска iPhone 17 Air.