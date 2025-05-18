Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Greg_Novo
NetherRealm Studios может разрабатывать Injustice 3
Подсказкой стало заявление multiversusie в соцсети X — в своем сообщении, посвященном отключению серверов MultiVersus, автор три раза упомянул слово «несправедливость», завершив фразу числом «3».

После завершения поддержки Mortal Kombat 1 с выходом версии Definitive Edition студия NetherRealm Studios, скорее всего, перешла к новому проекту. Инсайдер multiversusie сообщил, что следующей игрой разработчиков станет Injustice 3.

Подсказкой стало заявление multiversusie в соцсети X — в своем сообщении, посвященном отключению серверов MultiVersus, автор три раза упомянул слово «несправедливость», завершив фразу числом «3». Многие восприняли это как намек на Injustice 3. Multiversusie ранее публиковал проверенную информацию о MultiVersus, повышая доверие к своему сообщению, хотя официального заявления ни от NetherRealm, ни от Warner Bros. Games пока не последовало.

Летом 2023 года руководитель студии Эд Бун подтвердил разработку Injustice 3, отметив, что проект был приостановлен ради выпуска Mortal Kombat 1 ввиду трудностей пандемии и перехода на движок Unreal Engine 4. Учитывая, что последняя игра серии — Injustice 2 — вышла еще в 2017 году, поклонники уже давно ожидают анонса третьей части, который кажется вполне логичным продолжением работы команды.

На сегодняшний день официальных сведений о статусе проекта Injustice 3 нет, но если сведения multiversusie окажутся правдивыми, объявление может появиться совсем скоро.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#mortal kombat #injustice #multiversus #netherrealm
Источник: multiplayer.it
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Microsoft внезапно свернула проект по ускорению Python и распустила команду Faster CPython
4
Обновление Windows 10 KB5058379 блокирует компьютеры через принудительный запуск BitLocker Recovery
+
Физики из Японии сообщили о первом успешном наблюдении эффекта сверхпроводящего диода
2
Рассрочка на маркетплейсе может обернуться микрозаймом под 70% годовых
3
8BitDo готовит к выпуску «кнопочный контроллер» для профессиональных геймеров
+
Игрок потратил 6–7 часов на укладку книг в The Elder Scrolls IV: Oblivion Remaster
3
«Калашников» впервые представил в России пулеметы с ленточным боепитанием РПЛ-20 и РПЛ-7
1
Huawei выпускает планшет MatePad Pro 12.2 2025 с экраном PaperMatte
+
В России пытаются возродить советский железнодорожный мегапроект Курагино – Кызыл
+
12-минутный видеоролик геймплея новой Battlefield попал в Сеть
1
Состоялся релиз основанного на Fedora геймерского дистрибутива Nobara Linux 42
4
Nvidia готовит RTX 5080 Super и RTX 5080 Ti с 24 ГБ памяти на конец года
+
Китай ввёл в эксплуатацию 100 инновационных электрических беспилотных самосвалов Huaneng Ruichi
+
Canon представила беззеркальную камеру EOS R50 V для создателей видеоконтента
2
На Чиркейской ГЭС заменили первый гидроагрегат — его мощность возросла на 10 %
+
Casio выпускает лимитированную версию часов G-Shock GA2100 в коллаборации с Crocs
+
Янтарь с Хоккайдо сохранил доказательства катастрофы возрастом 100 миллионов лет
+
Xiaomi готовит к выпуску планшеты Pad 7S Pro с экраном 12,5" и Pad 7 Ultra с OLED-дисплеем 14"
+
Tenku Luna — первый японский геймпад-девайс с двумя USB4 портами и 120 Гц экраном
+
Для GTA 5 Enhanced выпустили мод с графикой как в GTA 6
1

Популярные статьи

ТОП-7 самых удачных процессоров Intel в XXI веке
64
Поменял B450-A PRO на B550-A PRO под 5800X3D - стоит ли оно того
116
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Май)
11

Сейчас обсуждают

Anton1978
04:40
У меня два сата ссд Самсунг 870ево по 1тб каждый...Под систему и игры...Думал поменять на nvme...Я реально получу заметный прирост в своих задачах?
Поменял B450-A PRO на B550-A PRO под 5800X3D - стоит ли оно того
Константин Крестов
04:39
Ядра у 5950х и 5800x/5800x3D *одинаковые* .
Поменял B450-A PRO на B550-A PRO под 5800X3D - стоит ли оно того
Александар Бугаев
04:01
Так а где 6600?
Выбираем самую выгодную видеокарту до 20 000р из новых и подержанных GPU производства AMD и NVIDIA
Виталий Трефилов
03:35
Смотрю появились четырёх лопастные роторы, а что это даёт не пойму, а может шесть или соосные винты, меньше диаметр, выше КПД, или ошибаюсь, да ветряки не должны попадать в область аэродинамической те...
В Европе начались споры из-за «перехвата» ветра между ветряными электростанциями
Garthar
02:53
Да уже влияют. Еще лет 10 назад выходила статья о том, что из-за ветряков нарушются миграционные пути птиц, что приводит к уменьшению их популяции и распространению вредителей.
В Европе начались споры из-за «перехвата» ветра между ветряными электростанциями
Garthar
02:51
Ну возьми для примера те же шахматы. Все изучить там ты можешь за 1 взгляд на доску, а вот попробовать все комбинации не хватит и жизни наверно
Игрок потратил 6–7 часов на укладку книг в The Elder Scrolls IV: Oblivion Remaster
Эдуард Егоров
02:49
А твой череп , тоесть что бод ним , не когда не думал, что им поставляют ПВО, на каждую уничтоженную российскими ВКС . Российские вес их и так выносит. Это тебе не Ливию с Ираком бомбить, где не кто ...
Россия нарастила объемы производства Су-57М - первый полк будет сформирован к концу 2023 года — MWM
Garthar
02:45
Пока никто не получил, проверяют Вот тебе линк на препринт https://arxiv.org/abs/2210.07191 Физика вообще такая штука которая не требует точного описания для своего существования. Одна квантовая теори...
В США впервые испытали в полете вращающийся детонационный ракетный двигатель
Эдуард Егоров
02:44
Просто сейчас Россия экономит, и не сравнивал Россию с населением 147илн с СССР с населением 295млн. Кстате населения СССР тянула эту оборону своим горбом, по этому и зарплаты были ниже по отношению ...
Россия нарастила объемы производства Су-57М - первый полк будет сформирован к концу 2023 года — MWM
Эдуард Егоров
02:42
На Украине, где работает западное ПВО и украинское в месте с 300 модернизированная ВСУ, и западная разведка как космическая так и наземная, в Сирии пременялиси комплексы ПВО Израиля ,, железный куп...
Россия нарастила объемы производства Су-57М - первый полк будет сформирован к концу 2023 года — MWM
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем