Подсказкой стало заявление multiversusie в соцсети X — в своем сообщении, посвященном отключению серверов MultiVersus, автор три раза упомянул слово «несправедливость», завершив фразу числом «3».

После завершения поддержки Mortal Kombat 1 с выходом версии Definitive Edition студия NetherRealm Studios, скорее всего, перешла к новому проекту. Инсайдер multiversusie сообщил, что следующей игрой разработчиков станет Injustice 3.

Подсказкой стало заявление multiversusie в соцсети X — в своем сообщении, посвященном отключению серверов MultiVersus, автор три раза упомянул слово «несправедливость», завершив фразу числом «3». Многие восприняли это как намек на Injustice 3. Multiversusie ранее публиковал проверенную информацию о MultiVersus, повышая доверие к своему сообщению, хотя официального заявления ни от NetherRealm, ни от Warner Bros. Games пока не последовало.

Летом 2023 года руководитель студии Эд Бун подтвердил разработку Injustice 3, отметив, что проект был приостановлен ради выпуска Mortal Kombat 1 ввиду трудностей пандемии и перехода на движок Unreal Engine 4. Учитывая, что последняя игра серии — Injustice 2 — вышла еще в 2017 году, поклонники уже давно ожидают анонса третьей части, который кажется вполне логичным продолжением работы команды.

На сегодняшний день официальных сведений о статусе проекта Injustice 3 нет, но если сведения multiversusie окажутся правдивыми, объявление может появиться совсем скоро.