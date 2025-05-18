Проект, выпущенный всего несколько месяцев назад, продемонстрировал выдающиеся показатели продаж, что, по мнению издателя Electronic Arts, делает его перспективной основой для большого кинопроекта.

По данным издания Deadline, уже в начале следующей недели объявят киностудию, которая займётся экранизацией популярной игры Split Fiction от Hazelight Studios. Проект, выпущенный всего несколько месяцев назад, продемонстрировал выдающиеся показатели продаж.



Идея создать фильм возникла недавно, однако подготовка к производству идёт ускоренными темпами. Учитывая большой интерес к оригинальному продукту, можно предположить, что экранизация станет одним из ключевых событий ближайшего времени.

Режиссёром картины выступит Джон М. Чу («Безумно богатые азиаты», «В метре друг от друга»), сценаристами станут Пол Верник и Ретт Риз («Дэдпул и Росомаха», «Добро пожаловать в Zомбилэнд»). Одна из ведущих ролей предположительно достанется Сидни Суини («Эйфория», «Белоснежка»).

Подтверждение производственной студии станет очередным этапом реализации проекта. Точные даты выхода фильма пока неизвестны, но динамика подготовки позволяет рассчитывать на скорое начало съёмок.