Главной особенностью новинки стал тандемный OLED-дисплей с диагональю 12,2 дюйма, который обеспечивает высокую яркость и детализацию изображения.

На прошедшем мероприятии компания Huawei официально анонсировала флагманский планшет MatePad Pro 2025 года. Устройство обладает передовыми техническими характеристиками и улучшенным функционалом, повышающим производительность и удобство использования.

Главной особенностью новинки стал тандемный OLED-дисплей с диагональю 12,2 дюйма, который обеспечивает высокую яркость и детализацию изображения. Технология Tandem OLED, использующая две совмещённые панели, повышает энергоэффективность и долговечность экрана, минимизирует блики и отражения. Это делает планшет оптимальным решением для работы с мультимедийным контентом.

Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 10 100 мА·ч, гарантирующим длительное время автономной работы. Планируется использование процессора Kirin 9000S либо его обновлённой версии Kirin T92, однако официальное подтверждение от Huawei пока отсутствует. Камера представлена основным датчиком разрешением 50 Мп и фронталкой на 8 Мп.

Программной платформой выступает HarmonyOS 4.3 на основе Android. Поддерживается работа со стилусом Huawei M-Pencil, усовершенствовано приложение Huawei Notes, предоставляющее больше возможностей для творчества и повышения продуктивности.

MatePad Pro 2025 представлен в двух цветах — чёрный и зелёный. Доступны две конфигурации: базовая версия с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ внутренней памяти стоит 849 евро, расширенная конфигурация (12 ГБ + 512 ГБ) обойдётся в 999 евро. Продажи устройства на территории СНГ запланированы на ближайшие месяцы.