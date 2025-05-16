Ожидается, что новые модели, преемники Surface Laptop 7 и Surface Pro 11, появятся в 2026 году.

По сообщениям инсайдеров, Microsoft собирается установить в следующем поколении устройств Surface процессоры AMD, выполненные на архитектуре Arm. Новинки — преемники моделей Surface Laptop 7 и Surface Pro 11 — появятся предположительно в 2026 году. В отличие от нынешних гаджетов, оснащённых чипами Qualcomm Snapdragon X и Intel x86, новые ПК обещают предложить доступную цену, расширив ассортимент линейки Windows on Arm (WoA).

Сведения о разработке процессора AMD под кодовым именем Sound Wave появились сначала на форуме NeoGAF. Утверждается, что этот чип произведут по 3-нм техпроцессу TSMC. Архитектура предусматривает наличие двух высокопроизводительных ядер и четырёх энергоэффективных, а также 128-разрядного контроллера памяти LPDDR5x-9600. Предполагается, что устройства получат до 16 ГБ оперативной памяти, что сделает их подходящими кандидатами для бюджетного и энергоэффективного сегментов рынка ноутбуков.

Реализация планов Microsoft ознаменует первый случай за многие годы, когда корпорация снова обратится к использованию процессоров AMD в своей серии Surface. Сегодня линейка представлена устройствами на основе чипсетов Qualcomm и Intel. Перевод части ассортимента на платформу AMD сможет ускорить развитие экосистемы Windows on Arm, предоставляя покупателям ещё больше выбора при сохранении совместимости с уже установленными приложениями.

Применение процессора Sound Wave в продуктах Surface даст возможность Microsoft увеличить предложение доступных компьютеров с низким уровнем потребления энергии. Это вписывается в общую стратегию развития платформы WoA, демонстрирующей в последнее время значительный рост производительности и улучшение поддержки традиционных приложений Windows. Пока официальные спецификации и даты выпуска новинок не объявлены, однако дебют процессоров AMD в линейке Surface способен заметно изменить ситуацию на рынке лёгких ультрабуков в 2026 году.