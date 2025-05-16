Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Greg_Novo
Google представила новые функции искусственного интеллекта и доступности для Android и Chrome
Эти изменения связаны с празднованием Всемирного дня осведомлённости о доступности, который отмечается ежегодно в середине мая.

Google анонсировала обновления, направленные на повышение удобства работы с мобильной платформой Android и браузером Chrome. Нововведения приурочены ко Всемирному дню информирования о доступности, отмечаемому ежегодно в третий четверг мая.

Ключевые изменения включают значительное расширение возможностей голосового помощника TalkBack на Android. Интеграция с искусственным интеллектом Gemini ранее обеспечивала генерацию описаний изображений, не снабжённых альтернативным текстом. Теперь пользователи смогут запрашивать дополнительную информацию о содержимом картинки и анализировать отображаемые данные.

Ещё одна важная новость — запуск глобальной версии инструмента Expressive Captions, ранее доступного лишь жителям США. Этот инструмент на основе технологий машинного обучения превращает аудиосопровождение в субтитры, передающие эмоции, уровень громкости, фоновую обстановку и прочие нюансы звучания. К примеру, фраза «Нет!» будет выглядеть как «Не-е-е-т!», подчёркивая недовольство говорящего, либо добавлять больше экспрессии в описании спортивных событий («Потряса-ю-щий гол!»). Функция станет доступной для пользователей англоязычных регионов Австралии, Канады, Великобритании и США на смартфонах с Android 15 и выше.

Браузер Chrome также получил две полезные новинки. Первая — поддержка технологии OCR для сканированных PDF-документов. Раньше встроенные средства чтения экрана были бессильны против такого формата файлов, однако теперь пользователи смогут выделять, копировать и прослушивать текст в отсканированных документах. Вторая возможность — режим масштабирования страницы Page Zoom, позволяющий увеличить шрифт на мобильных сайтах без потери структуры контента. Эта опция значительно облегчит восприятие страниц людям с плохим зрением, исключив необходимость постоянного перемещения полосы прокрутки.

Кроме того, Google улучшила инструменты разработки для создателей решений по распознаванию речи, чтобы ускорить создание новых функций доступности цифровых сервисов.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#google #android #chrome
Источник: gadgets360.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Моддер добавил в 23-летнюю RPG The Elder Scrolls 3: Morrowind реалистичную физику
+
Процессоры с архитектурой Zen 7 будут оснащены отдельными блоками кэша для каждого физического ядра
2
В Москве впервые показали российский генератор сигналов с частотой дискретизации до 30 Гвыб/сек
3
Xiaomi выпустила напольный вертикальный кондиционер Mijia 3 HP с производительностью до 1752 м³/ч
+
Анонс Intel Arc B770 ожидается на Computex — видеокарта станет конкурентом Nvidia RTX 5060
+
В США впервые испытали в полете вращающийся детонационный ракетный двигатель
+
В РФ продают Toyota Land Cruiser 2011 года по цене модели Land Cruiser 300 прошлого года без пробега
3
The Precinct вышла — неоновый полицейский экшен в открытом мире
+
Microsoft внезапно свернула проект по ускорению Python и распустила команду Faster CPython
2
В Европе начались споры из-за «перехвата» ветра между ветряными электростанциями
+
В Индии найден новый вид древнего хищного динозавра Maleriraptor kuttyi
1
Обновление Windows 10 KB5058379 блокирует компьютеры через принудительный запуск BitLocker Recovery
+
Ремастеры трилогии S.T.A.L.K.E.R. выйдут уже 20 мая, но без русской озвучки
2
С 2026 года ГИБДД сможет автоматически лишать прав водителей при выявлении противопоказаний
+
После заморозки проекта «Байкал» малая авиация России сосредоточится на модернизации самолётов Ан-2
+
Pironman 5-Max превращает Raspberry Pi 5 в ПК с двумя накопителями NVMe
+
«Калашников» впервые показал элементы нового комплекта обмундирования «Новатор» — ВКПО 3.2
+
Одной из главных проблем самолёта «Байкал» стали неверные расчёты подъёмной силы крыла
4
ASUS представила мониторы ROG Strix OLED XG32U с технологией TrueBlack Glossy и частотой до 480 Гц
3
Asus представила видеокарты RTX 50 BTF 2.0 с обновленным разъемом питания GC-HPWR
+

Популярные статьи

Как выжать максимум из PlayStation 3 в 2025 году - апгрейды, лайфхаки и реальный опыт
9
Комедии "Это безумный, безумный, безумный, безумный мир", "Отпетые мошенники" и их ремейки
1
Выбираем оптимальный игровой ПК для автора Overclockers.ru — быстрый, тихий и не очень дорогой
21
Краткий обзор игры MotoGP 25 с очередным разносом движка UE5
1
Выбираем самую выгодную видеокарту до 20 000р из новых и подержанных GPU производства AMD и NVIDIA
152
ТОП-7 самых удачных процессоров Intel в XXI веке
19
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B860 Tomahawk WIFI
4
Произошла крупнейшая в истории утечка данных Steam - безопасность геймеров под угрозой
5
Как исправить зависающий Genshin Impact или коротко о несостоятельности Linux в играх
8
Обзор смарт-часов ELARI Chrono Pro
2

Сейчас обсуждают

Повелитель драных котов
15:39
мне плевать где ты там резалты находишь.у меня отличный проц и карта работала на 2780.а ты берешь резалты ушмандованных систем .с процами огрызками как твой.так что отдыхай детка.и кстати -на твоем ск...
Выбираем самую выгодную видеокарту до 20 000р из новых и подержанных GPU производства AMD и NVIDIA
Bernigan
15:38
только реальные результаты этому не соответствуют, и +200 мгц этого не дадут, делай экстрим раз всё так круто, а потом я сделаю и посмотрим
Выбираем самую выгодную видеокарту до 20 000р из новых и подержанных GPU производства AMD и NVIDIA
Повелитель драных котов
15:37
нее малыш .ты попался на вранье.я тебе сказал что я запишу видео с результатми программы.и как в меню выходу и как закрываю.так что давай.пока ты всрался на 36 процентов.так и буду говгрить теперь .ко...
Выбираем самую выгодную видеокарту до 20 000р из новых и подержанных GPU производства AMD и NVIDIA
Bernigan
15:36
А вот фиг тебе чтобы ты подделывал как всегда под имеющийся у меня результат, делай первый
Выбираем самую выгодную видеокарту до 20 000р из новых и подержанных GPU производства AMD и NVIDIA
Повелитель драных котов
15:35
у меня выше будет ессно.я тебе уже показал что ты запрашивал .ты мне надоел.свой делай эксрим и поржем тогда.а я свой потом сделаю.и даже запишу видео как я выхожу из программы,чтобы не орал что все п...
Выбираем самую выгодную видеокарту до 20 000р из новых и подержанных GPU производства AMD и NVIDIA
Bernigan
15:35
Покажи ка экстрим для сверки с реальными результатами. Ты подделал их, такого и на 3060 нет, мошенник куев
Выбираем самую выгодную видеокарту до 20 000р из новых и подержанных GPU производства AMD и NVIDIA
Повелитель драных котов
15:34
ага .смешно.прям на экране и подделал.иди лечись.мне кажется вам пора к психиатру.прими уже что твой огрызок кусок кала.ничтожное гумно
Выбираем самую выгодную видеокарту до 20 000р из новых и подержанных GPU производства AMD и NVIDIA
Bernigan
15:34
Чего ты мне показал, экстрим покажи, сверимся с результатами. Да ты их подделал
Выбираем самую выгодную видеокарту до 20 000р из новых и подержанных GPU производства AMD и NVIDIA
Повелитель драных котов
15:33
я тебе уже показал прогон теста.отдыхай.ты просто обкакался.так что все ясно.ты всрался на 36 процентов.насток ты уже опустился что плюй в глаза тебе роса
Выбираем самую выгодную видеокарту до 20 000р из новых и подержанных GPU производства AMD и NVIDIA
Bernigan
15:32
Ну ка давай экстрим сделай, сверимся. 6600 никогда не будет работать на частоте выше 2600, это на 5 минут максимум перед вылетом. Но у тебя в любом случае наелово, никогда она работать с такой частото...
Выбираем самую выгодную видеокарту до 20 000р из новых и подержанных GPU производства AMD и NVIDIA
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем