Эти изменения связаны с празднованием Всемирного дня осведомлённости о доступности, который отмечается ежегодно в середине мая.

Google анонсировала обновления, направленные на повышение удобства работы с мобильной платформой Android и браузером Chrome. Нововведения приурочены ко Всемирному дню информирования о доступности, отмечаемому ежегодно в третий четверг мая.

Ключевые изменения включают значительное расширение возможностей голосового помощника TalkBack на Android. Интеграция с искусственным интеллектом Gemini ранее обеспечивала генерацию описаний изображений, не снабжённых альтернативным текстом. Теперь пользователи смогут запрашивать дополнительную информацию о содержимом картинки и анализировать отображаемые данные.

Ещё одна важная новость — запуск глобальной версии инструмента Expressive Captions, ранее доступного лишь жителям США. Этот инструмент на основе технологий машинного обучения превращает аудиосопровождение в субтитры, передающие эмоции, уровень громкости, фоновую обстановку и прочие нюансы звучания. К примеру, фраза «Нет!» будет выглядеть как «Не-е-е-т!», подчёркивая недовольство говорящего, либо добавлять больше экспрессии в описании спортивных событий («Потряса-ю-щий гол!»). Функция станет доступной для пользователей англоязычных регионов Австралии, Канады, Великобритании и США на смартфонах с Android 15 и выше.

Браузер Chrome также получил две полезные новинки. Первая — поддержка технологии OCR для сканированных PDF-документов. Раньше встроенные средства чтения экрана были бессильны против такого формата файлов, однако теперь пользователи смогут выделять, копировать и прослушивать текст в отсканированных документах. Вторая возможность — режим масштабирования страницы Page Zoom, позволяющий увеличить шрифт на мобильных сайтах без потери структуры контента. Эта опция значительно облегчит восприятие страниц людям с плохим зрением, исключив необходимость постоянного перемещения полосы прокрутки.

Кроме того, Google улучшила инструменты разработки для создателей решений по распознаванию речи, чтобы ускорить создание новых функций доступности цифровых сервисов.