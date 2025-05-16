Благодаря стабильному финансовому положению, разработчики смогли отказаться от привлечения сторонних инвестиций и полностью взять на себя финансирование разработки новой игры. Это дало студии возможность самостоятельно принимать решения и действовать по своему усмотрению.

Релиз Helldivers 2 оказался одним из ключевых игровых событий конца 2024-го и начала 2025 года, привлекшим значительное внимание благодаря успеху в сетевых сервисах. Проект получил положительные отзывы как от критиков, так и игроков, став ярким примером проекта, поддержанного Sony и достигшего мировой известности. Однако недавно выяснилось, что следующий продукт шведской студии Arrowhead Game Studios уже не будет спонсироваться японской корпорацией.

Объявляя об изменениях на сервере Discord, руководитель компании Шаамс Джорджеан подчеркнул, что команда перешла на новую стадию самостоятельного финансирования и управления проектами. Финансовое благополучие позволило разработчикам отказаться от внешних инвестиций и самостоятельно финансировать разработку своей новой игры. Таким образом, студия теперь обладает полной свободой действий и решений.

Глава компании также отметил, что разрыв эксклюзивного соглашения никоим образом не обусловлен какими-либо разногласиями или негативными событиями. По словам Джорджеана, PlayStation была важной частью успеха Helldivers и осталась отличным партнёром. В будущем сотрудничество всё ещё возможно, поскольку японская корпорация поддерживает разработчиков игр и оказывает качественную поддержку. Решение отказаться от эксклюзивности было принято добровольно ради творческой свободы и независимости.

Ожидается, что следующая игра Arrowhead появится одновременно на разных платформах, включая PlayStation, Xbox, Nintendo Switch 2 и ПК. Этот подход позволит охватить максимальную аудиторию и предложить игрокам выбор наиболее удобной платформы для игры.