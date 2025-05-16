В интервью The Game Business генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник заявил, что его компания оказывает активную поддержку новой платформе и рассчитывает на её коммерческий успех.

На часовой презентации Nintendo Direct, посвящённой анонсу Nintendo Switch 2, компания подтвердила, что новая консоль получит значительно большую поддержку внешних студий по сравнению с оригинальной версией платформы. В первые месяцы после выхода оригинальной Nintendo Switch издатели были настроены скептически из-за неудачного опыта с предыдущей консолью Wii U.

Генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник в интервью изданию The Game Business подчеркнул, что его компания активно поддерживает новую платформу, рассчитывая на её коммерческий успех.

У нас хорошие ощущения касательно этой консоли. Поддерживаем её старт гораздо активнее, чем любые другие системы Nintendo ранее, и уже объявили о четырёх играх для Switch 2, — отметил Зельник.

Также он сказал, что Nintendo традиционно сильна в создании собственных эксклюзивных проектов, однако сейчас стремится изменить подход к взаимодействию с внешними разработчиками.

Мы восприняли этот вызов и будем использовать появляющиеся возможности. Осталось дождаться результатов, — добавил руководитель Take-Two.

Заинтересованность ведущих издательских компаний демонстрирует растущее доверие к новой платформе Nintendo. Успех Switch 2 во многом зависит от способности компании удержать этот интерес после запуска консоли.