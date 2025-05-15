Основные улучшения касаются вычислительной мощности и графической подсистемы

Компания Qualcomm официально представила новый мобильный процессор Snapdragon 7 Gen 4, предназначенный для смартфонов среднего ценового сегмента. Чипсет изготовлен по 4-нанометровому техпроцессу и обещает значительный прирост производительности и энергоэффективности по сравнению с предыдущим поколением — Snapdragon 7 Gen 3.

Основные улучшения касаются вычислительной мощности и графической подсистемы. Новый процессор получил обновленные ядра CPU с архитектурой Cortex, хотя точные характеристики пока не раскрываются. Графический ускоритель Adreno также был модернизирован, обеспечивая более плавную работу в мобильных играх и приложениях с высокими требованиями к GPU. Особое внимание уделено поддержке современных стандартов связи, включая интегрированный 5G-модем Snapdragon X63 с улучшенной энергоэффективностью.

Snapdragon 7 Gen 4 поддерживает камеры с разрешением до 200 Мп, технологию HDR-фотографии, а также съемку видео в формате 4K HDR. Процессор оснащен модулем искусственного интеллекта Hexagon, который оптимизирует работу голосовых помощников, систем компьютерного зрения и других функций ИИ. Производитель утверждает, что энергоэффективность нового решения увеличилась на 20% по сравнению с предшественником, что положительно скажется на автономности устройств.

Первые смартфоны на базе Snapdragon 7 Gen 4 ожидаются на рынке уже в третьем квартале 2024 года. Среди потенциальных производителей, которые могут использовать новый чипсет, называют компании Xiaomi, Realme, Oppo и Vivo. Аналитики отмечают, что выпуск данного процессора усилит позиции Qualcomm в сегменте среднебюджетных устройств, где она конкурирует с MediaTek Dimensity 7000-й серии.

Традиционно Qualcomm не уточняет конкретные сроки выхода новых моделей на основе данного чипсета, подчеркивая лишь, что Snapdragon 7 Gen 4 разработан с учетом потребностей производителей, предоставляя оптимальное соотношение между производительностью и стоимостью.