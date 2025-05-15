Нововведения нацелены на упрощение взаимодействия людей с ограниченными возможностями и приложения TikTok

Платформа TikTok объявила о внедрении новых инструментов, призванных сделать сервис более доступным для пользователей с ограниченными возможностями. Обновления, приуроченные к Global Accessibility Awareness Day (GAAD), включают автоматическое создание альтернативного текста (alt-text) для изображений с помощью искусственного интеллекта, а также режим высокой контрастности и функцию увеличения шрифта.

Автоматическая генерация alt-text с использованием ИИ позволит незрячим и слабовидящим пользователям лучше воспринимать визуальный контент в ленте. Система анализирует загружаемые изображения и создаёт краткое текстовое описание, которое озвучивается через программы экранного доступа. Раньше авторы контента должны были добавлять подобные описания вручную — часто это требование игнорировалось.

Кроме того, TikTok вводит режим высокой контрастности, упрощающий восприятие интерфейса людям с нарушениями зрения, а также опцию «Жирный шрифт», повышающую чёткость отображаемого текста. Данные нововведения призваны улучшить пользовательский опыт людей с разными видами инвалидности, включая слабовидящих и испытывающих сложности с прочтением мелкого текста.

Компания подчёркивает, что представленные функции — часть долгосрочной стратегии повышения инклюзивности платформы. Ранее TikTok уже внедрял такие решения, как субтитры для видео и поддержка жестов для навигации. В официальном сообщении указано, что дальнейшее развитие функционала будет осуществляться с учётом отзывов сообщества.