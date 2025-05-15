Устройство было продемонстрировано в рамках показа новых технологий — этот шаг подтвердил переход Google к созданию полноценных носимых AR-устройств.

13 мая в рамках мероприятия Android Show I/O Самир Самат, президент подразделения Android Ecosystem, завершил сессию демонстрацией прототипа очков XR на платформе Android XR. Он также подтвердил, что более подробные демонстрации как самих очков, так и гарнитур смешанной реальности будут представлены на предстоящей конференции Google I/O 2025, которая пройдет 20–21 мая.

Платформа Android XR, ранее известная как решение для виртуальной и дополненной реальности, теперь адаптирована специально для носимых устройств. Это открывает разработчикам возможность создавать приложения, оптимизированные для очков смешанной реальности. Ожидается, что новая версия системы предложит улучшенное управление жестами, точное отслеживание взгляда и глубокую интеграцию с сервисами Google, включая Google Assistant и картографические сервисы.

Во время презентации были продемонстрированы ключевые функции прототипа, такие как вывод контекстной информации в реальном времени — например, навигационные подсказки или данные о погоде. Подчеркивалось удобство взаимодействия с цифровыми объектами с помощью жестов и голосовых команд. Однако точные технические характеристики, включая автономность, разрешение дисплеев и стоимость устройства, пока не раскрываются.

Анонс очков XR на базе Android XR подтверждает растущий интерес технологических гигантов к рынку дополненной реальности. Ранее аналогичные проекты представили компании Meta, Apple и Snap. Ожидается, что коммерческая версия устройства Google появится в течение следующего года. Официальные подробности, включая возможные сроки выхода и спецификации, станут известны после презентации на Google I/O 2025.