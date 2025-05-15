YouTube начал активно противодействовать видеоматериалам, созданным с использованием искусственного интеллекта и способным вводить аудиторию в заблуждение.

YouTube начал активную борьбу с видеороликами, созданными при помощи искусственного интеллекта и способными вводить зрителей в заблуждение. В рамках новых мер два крупных канала, специализирующиеся на публикации трейлеров к фильмам и играм, лишились монетизации. Речь идёт о каналах BossLogic и KHORnime, использовавших нейросетевые технологии для генерации контента, имитирующего официальные анонсы.

Причина блокировки — нарушение обновлённых правил платформы, запрещающих распространение материалов, способных ввести пользователей в заблуждение относительно их происхождения. YouTube подчёркивает, что такой контент создаёт ложные ожидания у аудитории, когда зрители воспринимают сгенерированные ролики как официальные анонсы студий или разработчиков.

Ранее платформа уже ввела обязательную маркировку для видео, созданных с помощью ИИ, но сейчас меры ужесточили. Теперь контент, который может быть ошибочно воспринят как оригинальный, подлежит удалению либо ограничениям в монетизации. Решение вызвало неоднозначную реакцию среди авторов: кто-то поддерживает борьбу с дезинформацией, другие считают правила чрезмерно строгими, опасаясь, что пострадают и добросовестные авторы.

Представители YouTube заявили, что платформа продолжит мониторить ситуацию и корректировать политику, исходя из обратной связи. Владельцы заблокированных каналов намерены оспорить решение, настаивая, что их контент имел исключительно фанатский характер и не претендовал на подмену официальных источников.