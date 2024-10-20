Согласно сообщению Ice Universe в X/Twitter, Galaxy S25 Ultra будет представлен в четырех основных цветах: черном, зеленом, синем и титановом.

Согласно сообщению Ice Universe в X/Twitter, Galaxy S25 Ultra будет представлен в четырех основных цветах: черном, зеленом, синем и титановом. Источник уточняет, что это обычные варианты расцветки, а об эксклюзивных оттенках Galaxy S25 Ultra пока ничего не известно. Титановый цвет пока остается загадкой, но можно предположить, что он будет похож на Natural Titanium от Apple, который дебютировал в серии Apple iPhone 15 Pro в прошлом году и также является одним из цветовых решений для недавно запущенной линейки iPhone 16 Pro.

Samsung уже использовала титановый брендинг в Galaxy S24 Ultra, который впервые в линейке использует титановую рамку, хотя и более низкого качества, чем его аналог от Apple. Интересно, что все семь цветовых вариантов Galaxy S24 Ultra имеют приставку Titanium, включая три эксклюзивных онлайн варианта - Titanium Green, Titanium Blue и Titanium Orange.

Хотя в январе Samsung может преподнести несколько сюрпризов, в прошлом месяце стало известно, что компания не будет делать никаких обновлений быстрой зарядки для Galaxy S25 и Galaxy S25+. Однако Galaxy S25 Ultra может получить значительное обновление оперативной памяти.