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Greg_Novo
Крейг Дункан, глава студии Microsoft Rare, станет новым руководителем Xbox Game Studios
Президент Xbox по игровому контенту и студиям Мэтт Бути отметил в электронном письме сотрудникам: «Карьера Алана была отмечена инновациями, преданностью делу и непоколебимой страстью к играм».

Крейг Дункан, глава студии Microsoft Rare с 2011 года, возьмет на себя руководство Xbox Game Studios после ухода нынешнего босса Алана Хартмана. Хартман возглавил Xbox Game Studios в прошлом году после почти 17 лет работы в качестве главы студии разработчика Forza Turn 10 и еще двух лет в качестве корпоративного вице-президента по Forza и Fable в Microsoft. В новой роли Дункан будет курировать проекты таких компаний, как Rare, Turn 10, Playground Games, Ninja Theory, The Initiative и недавно названной Halo Studios. В студии Rare его заменят Джо Нит и Джим Хорт. Нит возглавит Sea of Thieves в качестве исполнительного продюсера, а Хорт, проработавший в Rare более 20 лет, станет директором студии.

Президент Xbox по игровому контенту и студиям Мэтт Бути отметил в электронном письме сотрудникам: «Карьера Алана была отмечена инновациями, преданностью делу и непоколебимой страстью к играм». Бути подчеркнул, что Хартман начал свою карьеру в 1988 году в качестве подрядчика в Microsoft и работал над множеством проектов, включая Age of Empires и Brute Force. О роли Дункана Бути сказал: «В своей новой роли Крейг продолжит фокусироваться на помощи нашим студиям в создании высококачественных, дифференцированных игр, которые могут перерасти в успешные франшизы и охватить больше игроков, инвестируя в новые IP».

Rare уже довольно давно работает над своим следующим проектом, Everwild, который был запланирован на 2024 год еще в 2021 году. Теперь, с учетом изменений в руководстве, будущее этого проекта кажется менее определенным.

#microsoft #xbox #xbox game studios
Источник: eurogamer.net
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