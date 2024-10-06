Бобби Танди, глава XR Games, выразил сожаление по поводу предстоящего сокращения и отметил, что это было одним из самых сложных бизнес-решений, с которыми столкнулась студия.

Студия XR Games, базирующаяся в Лидсе, планирует уволить почти всех своих сотрудников после неудачного релиза игры Hitman 3 VR: Reloaded.72 сотрудника из 84 получили уведомление о предстоящем сокращении на этой неделе, согласно сообщению бывшего руководителя производства XR Games на LinkedIn. Ожидается, что после сокращения в студии останется только 12 человек.

Бобби Танди, глава XR Games, выразил сожаление по поводу предстоящего сокращения и отметил, что это было одним из самых сложных бизнес-решений, с которыми столкнулась студия. Он также подчеркнул, что приоритетом для компании является уважительное и внимательное отношение ко всем членам команды. XR Games готова оказать поддержку своим сотрудникам, которые пострадают от сокращения, включая консультации по составлению резюме, подготовку к собеседованиям и помощь в вопросах психического здоровья.

Студия также гордится работой своих команд над играми Zombie Army VR и Starship Troopers: Continuum, которые должны выйти в этом году. Однако пока неясно, продолжит ли XR Games работу над этими проектами после сокращения штата. Eurogamer связался с XR Games для получения комментариев, но пока не получил ответа.Эксперт Eurogamer по VR Ян Хигтон ознакомился с игрой Hitman 3 VR: Reloaded во время запуска и обнаружил, что она находится в разочаровывающем состоянии. Он отметил низкое качество изображения, проблемы с реализацией VR-геймплея и удаление сюжетных сцен.