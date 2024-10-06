К «праздничному сезону» в мобильном магазине Epic ожидается от 10 до 50 сторонних приложений, среди которых уже подтверждена игра Ark: Ultimate Mobile Edition.

Epic Games Store, успешно запустивший мобильную версию своего магазина на устройствах iOS и Android, объявил о планах привлечь пользователей с цифровых витрин Apple и Google. Генеральный директор Epic Games Store Стив Эллисон подтвердил, что программа бесплатных игр будет запущена в четвёртом квартале вместе с появлением первых сторонних приложений.

К «праздничному сезону» в мобильном магазине Epic ожидается от 10 до 50 сторонних приложений, среди которых уже подтверждена игра Ark: Ultimate Mobile Edition. Однако внедрение платёжного решения может отодвинуть некоторые из них на последующие месяцы. Для привлечения разработчиков Epic предлагает стратегию самопубликации и снижает долю доходов от продаж приложений и покупок в приложениях до 12%, что значительно меньше доли Apple и Google. Кроме того, компания полностью отказывается от своей доли на шесть месяцев, если разработчик соглашается выпустить свою игру в качестве шестимесячного эксклюзива для магазина Epic.

Несмотря на усилия по получению прибыли от своего магазина для ПК, Epic Games Store всё ещё не приносит прибыли спустя пять лет после запуска. Генеральный директор Epic Тим Суини заявил, что Fortnite и Epic Games Store бьют новые рекорды по популярности и успеху, но не упомянул о финансовых достижениях компании. Запуск мобильной версии Epic Games Store состоялся в августе этого года для устройств iOS в Европе и Android-устройств по всему миру.

В настоящее время в магазине доступны только игры от первого лица, включая Fortnite. Компания также планирует запустить британскую версию в 2025 году. Epic продолжает судебные иски против конкурентов магазина приложений, в том числе против Samsung и Google за использование «автоблокировки», которую пользователи должны отключить, чтобы установить Epic Games и Fortnite.