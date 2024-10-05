Изменения начнут действовать с 15 октября.

YouTube, крупнейшая платформа для обмена видеоматериалами, продолжает развиваться под крылом Google. Недавно в режиме Shorts появился новый режим «картинка в картинке», а теперь YouTube увеличивает максимальную продолжительность коротких видеороликов до трёх минут. Об этом технологическом гиганте впервые сообщил в новом посте поддержки «Creator Updates». Изменения начнут действовать со вторника, 15 октября.

Однако стоит отметить, что шортcы длительностью более одной минуты с активным заявлением Content ID будут блокироваться YouTube. Иск Content ID автоматически генерируется, когда загруженное вами видео совпадает с фрагментом другого видео на YouTube. Они отличаются от претензий по авторским правам, поскольку не влияют на репутацию вашего аккаунта.

В настоящее время видео, загруженное на YouTube длительностью более минуты, автоматически классифицируется как длинноформатное. После 15 октября любое новое видео, будь то квадратное или вертикальное, длиной до трёх минут, будет автоматически классифицироваться как короткое. Видеоролики длиной до трёх минут, загруженные до 15 октября, будут работать по модели разделения доходов за длинные ролики. Видео длиной до трёх минут, загруженные после 15 октября, можно будет монетизировать по модели разделения доходов с помощью коротких роликов.

Хотя увеличение продолжительности является приятным дополнением, пользователи в настоящее время не могут создавать более длинные шорты непосредственно через камеру Shorts в мобильном приложении YouTube. Однако пользователи могут использовать YouTube Studio или свои настольные/мобильные приложения для загрузки шортов продолжительностью до трёх минут.