1 октября Bungie раскрыла новые подробности о Destiny 2 Episode: Revenant, втором эпизоде игры после выхода The Final Shape.

1 октября Bungie раскрыла новые подробности о Destiny 2 Episode: Revenant, втором эпизоде игры после выхода The Final Shape. Студия представила некоторые виды оружия, снаряжения и контента, которые ожидают игроков после выхода Episode: Revenant, запланированного на 8 октября. Codename: Frontiers будет выпускать два средних расширения и четыре крупных бесплатных обновления для Destiny 2 в год. Каждое обновление Codename: Frontiers будет представлять сезонный контент, включая новое снаряжение, оружие, развлечения и пропуск в награду.

Первое расширение, Codename: Apollo, планируется выпустить летом 2025 года. Оно будет включать в себя большое количество нового контента и продолжение основной истории после завершения Episode: Heresy. На последнем выступлении разработчиков Bungie сообщила, что расширение Apollo для Destiny 2 будет включать в себя направление, вдохновлённое Metroidvania. В расширении будет использован нелинейный подход, и игроки смогут исследовать несколько мест назначения с самого начала. Продвигаясь по сюжету и находя определённые предметы, игроки будут открывать новые области для исследования.

Был показан новый концепт-арт этого места, подтверждающий, что игроки встретят новую группу людей, раскроют тайны, получат новые мощные способности и сделают важный выбор на этом пути. Bungie также сообщает, что по мере выполнения различных заданий игроки смогут пережить от 25 до 30 «различных нитей» истории. Вместе с расширением Apollo игроков Destiny 2 ожидает обновление брони в Codename: Frontiers. Также появятся бонусы к комплектам, а статы станут более влиятельными и будут иметь дополнительные эффекты, которые игроки смогут учитывать.