Google, опубликовал блог, в котором говорится о развитии инструментов Gmail в соответствии с изменяющимися потребностями пользователей

Gmail остаётся одной из самых популярных платформ для работы с электронной почтой благодаря широкому спектру функций и возможностей. Среди них — возможность планирования писем, интеграция с Google Chat и Google Meet, настраиваемые жесты пролистывания и постоянное добавление новых функций Gemini. Всё это делает Gmail незаменимым инструментом для многих пользователей.

Ещё одна важная функция Gmail — сводные карточки, которые помогают отслеживать важную информацию, содержащуюся в письмах. Впервые они появились в апреле 2020 года и с тех пор стали неотъемлемой частью платформы. Сводные карточки позволяют пользователям отслеживать подтверждения поездок, билеты в кино, квитанции и многое другое.

Технологический гигант из Маунтин-Вью, штат Калифорния, опубликовал блог, в котором говорится о развитии инструментов Gmail в соответствии с изменяющимися потребностями пользователей. В результате были разработаны усовершенствованные сводные карточки, которые имеют более интуитивный дизайн и предлагают больше возможностей для действий. Например, пользователи могут добавлять события в календарь, получать информацию о маршруте к мероприятию, устанавливать напоминания и управлять бронированием поездок.

Обновлённые сводные карточки будут доступны в четырёх основных категориях электронных писем:

Покупки — отслеживание посылок, просмотр деталей заказа и другой информации о покупке.

События — быстрое нахождение информации о предстоящих событиях, управление ими, добавление их в календарь и приглашение других людей.

Счета — просмотр и оплата счетов или установка напоминаний о будущих платежах.

Путешествия — управление бронированием, поиск необходимых сведений о поездках и прохождение веб-регистрации на рейсы.

Также в Gmail появился новый раздел «Скоро будет», который будет отображаться в верхней части папки «Входящие». Этот раздел собирает информацию о покупках из вашего почтового ящика и показывает сводные карточки предстоящих покупок, позволяя быстро узнать, когда ожидается прибытие конкретных посылок. Раздел будет отображаться только тогда, когда это необходимо — когда до даты доставки покупки остаётся два дня. В ближайшие месяцы появятся сводные карточки событий, счетов и поездок, а также раздел «События в ближайшее время». Это позволит пользователям ещё эффективнее управлять своими электронными письмами и получать необходимую информацию в удобном формате.