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Greg_Novo
На Google Fall Chromebook Showcase 2024 представили первую модель Samsung Chromebook Plus
Одной из самых впечатляющих новинок стали AI-функции, которые теперь доступны на всех Chromebook

На недавнем мероприятии Google Fall Chromebook Showcase 2024 компания представила несколько новых моделей Chromebook и продемонстрировала функции, основанные на искусственном интеллекте. Samsung Galaxy Chromebook Plus стал главной звездой мероприятия.

Это первая модель Chromebook Plus от Samsung, которая обещает высокую производительность и множество функций, делающих её идеальной для работы и учёбы. Он заявлен как самая тонкая и легкая модель Chromebook Plus, что вполне правдоподобно. В ноутбуке установлен процессор Intel Core 3 100U (Raptor Lake-R) в паре с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ. Экран имеет диагональ 15,6 дюйма, при этом рамки сведены к минимуму, а время автономной работы обещает достичь отметки в 13 часов.

Одной из самых впечатляющих новинок стали AI-функции, которые теперь доступны на всех Chromebook. Google внедрила возможности автоматического суммирования и перевода текста прямо на устройстве. Эти функции значительно упростят работу с документами и текстами на разных языках, делая Chromebook ещё более универсальными.

#samsung #samsung galaxy #google fall chromebook showcase
Источник: androidpolice.com
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