Когда пользователь получает сообщение с неизвестной ссылкой, на экране появится предупреждение с информацией о том, как проверить источник ссылки.





В ближайшее время WhatsApp представит новую функцию, которая поможет пользователям определять опасные ссылки до их перехода. Приложение разработает так называемый «экран безопасности», который позволит пользователям проверять источник ссылок перед их открытием. Эта функция направлена на предотвращение открытия вредоносных ссылок, которые могут заразить устройство пользователя.

Когда пользователь получает сообщение с неизвестной ссылкой, на экране появится предупреждение с информацией о том, как проверить источник ссылки. Пользователь сможет найти дополнительные сведения о ссылке или просто выполнить поиск по тексту сообщения. Это значительно упростит процесс идентификации потенциально опасных ссылок и поможет избежать заражения устройства вредоносным ПО.

Ожидается, что эта функция будет доступна в ближайших обновлениях приложения.