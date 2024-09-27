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Greg_Novo
Сотрудники Ubisoft планируют провести забастовку 15–17 октября из-за изменений в удаленной работе
Профсоюз предупреждает, что возвращение к офисной работе приведёт к потере рабочих мест, дезорганизации проектов и увеличению психосоциальных рисков для оставшихся сотрудников.

Сотрудники Ubisoft во Франции объявили забастовку из-за изменений в условиях удалённой работы. Французский профсоюз STJV призвал работников компании к трёхдневной забастовке в октябре, протестуя против нового требования возвращения в офис. Ubisoft объявила, что все сотрудники должны будут работать в офисе три дня в неделю. Это вызвало недовольство среди работников, так как многие из них за последние пять лет адаптировались к удалённой работе и изменили свои жизненные обстоятельства, такие как семейная жизнь и жильё.

Профсоюз предупреждает, что возвращение к офисной работе приведёт к потере рабочих мест, дезорганизации проектов и увеличению психосоциальных рисков для оставшихся сотрудников. Забастовка запланирована на 15–17 октября и может серьёзно повлиять на работу компании, особенно в свете недавних проблем с задержками релизов и финансовыми трудностями.

Ubisoft пока не дала официальных комментариев по поводу забастовки. Однако компания уже сталкивалась с подобными протестами ранее: в феврале этого года более 700 сотрудников приняли участие в однодневной забастовке после провала переговоров по зарплатам.

#ubisoft #stjv #французский профсоюз
Источник: eurogamer.net
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