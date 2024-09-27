Предупреждение будет информировать пользователей о том, что подозрительные отзывы были удалены, и что компания нарушила правила платформы.

Google обновила свою политику в отношении поддельных отзывов. Теперь Google Maps будет публично предупреждать пользователей о компаниях, которые занимаются фальсификацией отзывов. Это нововведение направлено на повышение прозрачности и доверия к платформе, а также на борьбу с недобросовестными практиками.

Если Google обнаружит, что компания публикует поддельные отзывы, на странице этой компании в Google Maps появится предупреждение. Это предупреждение будет информировать пользователей о том, что подозрительные отзывы были удалены, и что компания нарушила правила платформы. Google использует алгоритмы и ручную проверку для выявления поддельных отзывов. Если обнаружены подозрительные активности, такие как массовое появление положительных отзывов за короткий период времени, это может стать поводом для проверки.

Компании, уличенные в нарушении правил, могут столкнуться с временными ограничениями на получение новых отзывов и рейтингов. Также Google может скрыть существующие отзывы и рейтинги на определённый период времени.

Многие компании уже выразили обеспокоенность по поводу новой политики, опасаясь, что даже добросовестный бизнес может пострадать из-за ошибок алгоритмов. Однако Google уверяет, что у компаний будет возможность обжаловать решение, если они считают его несправедливым.