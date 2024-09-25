Это нововведение значительно упрощает использование устройств, позволяя избежать перегрузки уведомлениями при включении второстепенных устройств после длительного периода бездействия.

В сентябре 2024 года компания Google анонсировала первое масштабное обновление для операционной системы Android 15, которое включает функцию блокировки устаревших уведомлений. Это нововведение призвано улучшить взаимодействие пользователей с системой, особенно для тех, кто пользуется несколькими устройствами. Обновление Android 15 QPR1 Beta 2 включает функцию «отклонения старых уведомлений», которая предотвращает появление уведомлений, отправленных более двух недель назад. Это особенно полезно для пользователей, которые редко используют свои второстепенные устройства и сталкиваются с большим количеством старых уведомлений при их активации.

Функция блокировки старых уведомлений работает путём сравнения временной метки уведомления с текущим временем. Если уведомление старше двух недель, оно не будет отображаться в панели уведомлений и не будет сопровождаться звуковым сигналом или вибрацией. Однако информация о том, от кого и из какого приложения пришло уведомление, всё равно будет доступна. Это нововведение значительно упрощает использование устройств, позволяя избежать перегрузки уведомлениями при включении второстепенных устройств после длительного периода бездействия.

Помимо блокировки старых уведомлений, Google также работает над другими улучшениями системы уведомлений в Android 15. В будущем ожидается синхронизация удаления уведомлений между устройствами и замена значков уведомлений на стандартные значки приложений.