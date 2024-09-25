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Greg_Novo
Аргентинский суд обязал Google удалить с устройств пользователей стороннее приложение IPTV
Судья Эстебан Россиньоли постановил, что Google, как разработчик операционной системы Android, должен «принять необходимые технические меры для немедленного удаления приложения Magis TV с Android-устройств» на территории Аргентины.

В начале сентября 2024 года аргентинский суд принял беспрецедентное решение, обязав компанию Google немедленно удалить стороннее приложение Magis TV с устройств пользователей. Это решение вызвало широкий общественный резонанс и подняло множество вопросов о правах пользователей и будущем цифровой безопасности. Приложение Magis TV, которое пользователи устанавливали через сторонние источники (так называемый «сайдлоадинг»), было признано судом незаконным из-за обвинений в пиратстве. В рамках операции «404», направленной на борьбу с цифровым пиратством, аргентинские власти арестовали троих подозреваемых и изъяли сотни Android TV-приставок.

Судья Эстебан Россиньоли постановил, что Google, как разработчик операционной системы Android, должен «принять необходимые технические меры для немедленного удаления приложения Magis TV с Android-устройств» на территории Аргентины. Это решение вызвало бурю обсуждений среди экспертов по цифровой безопасности и правам пользователей. Одним из ключевых аспектов этого дела стало обсуждение прав пользователей на установку и использование сторонних приложений. Теоретически, покупка устройства даёт пользователю право устанавливать на него любое программное обеспечение, не нарушающее закон. Однако решение аргентинского суда ставит под сомнение этот принцип, требуя от Google вмешательства в устройства пользователей без их согласия.

Для выполнения этого решения Google придётся изменить программное обеспечение устройств, что может создать прецедент для других стран и компаний. Кроме того, технически это может быть сложно реализовать, так как пользователи могут изменить имя файла или его хэш, чтобы обойти идентификацию. Решение аргентинского суда может иметь далеко идущие последствия для всей индустрии цифровых технологий. Оно поднимает важные вопросы о правах пользователей, безопасности данных и ответственности компаний за контент, распространяемый через их платформы. В ближайшее время можно ожидать новых обсуждений и, возможно, апелляций по этому делу.

#google #argentine #magis tv
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