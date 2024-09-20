Одной из ключевых особенностей OnePlus 13 станет его аккумулятор ёмкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт

Согласно утечкам, OnePlus 13 будет оснащён 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 1 ТБ встроенной памяти, что делает его одним из первых смартфонов с таким объёмом памяти. OnePlus 13 будет работать на базе новейшего процессора Snapdragon 8 Gen 4, что обеспечит высокую производительность и энергоэффективность. Смартфон также получит 6,8-дюймовый дисплей с разрешением 1440x3168 пикселей и поддержкой частоты обновления 120 Гц.

Одной из ключевых особенностей OnePlus 13 станет его аккумулятор ёмкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт. Это позволит пользователям быстро заряжать устройство и долгое время пользоваться им без подзарядки. OnePlus 13 будет оснащён тройной основной камерой, каждая из которых имеет разрешение 50 МП. Ожидается, что камера получит улучшенные алгоритмы обработки изображений, что позволит делать качественные снимки даже в условиях низкой освещённости. Также смартфон будет оснащён ультразвуковым сканером отпечатков пальцев и улучшенной защитой от воды.

Несмотря на впечатляющие характеристики, OnePlus 13 не будет дешёвым. Ожидается, что цена на топовую версию с 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти будет выше, чем у предшественника. Это связано с ростом цен на компоненты и инфляционными давлениями. Тем не менее, OnePlus планирует сохранить конкурентоспособные цены на базовые модели, чтобы привлечь больше покупателей.

Ожидается, что OnePlus 13 дебютирует в Китае в конце октября 2024 года, а международный запуск состоится в начале 2025 года.