Теперь Google Password Manager позволяет автоматически синхронизировать ключи доступа между устройствами, что значительно упрощает процесс входа в аккаунты.

Google Chrome теперь позволяет синхронизировать ключи доступа между устройствами на базе Android, macOS, Windows и других операционных систем. Ключи доступа — это современная альтернатива традиционным паролям. Они позволяют пользователям использовать биометрические данные (например, отпечаток пальца или распознавание лица) для аутентификации вместо запоминания и ввода паролей. Это делает процесс входа в аккаунты более безопасным и удобным.

Раньше пользователи могли сохранять ключи доступа только на устройствах Android, а для их использования на других устройствах требовалось сканировать QR-код. Теперь Google Password Manager позволяет автоматически синхронизировать ключи доступа между устройствами, что значительно упрощает процесс входа в аккаунты.

При создании нового ключа доступа пользователи будут вводить PIN-код Google Password Manager, который будет использоваться для аутентификации на других устройствах. Это устраняет необходимость сканирования QR-кодов и предотвращает несанкционированный доступ к ключам доступа.

Преимущества новой функции: