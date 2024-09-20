Google Chrome теперь позволяет синхронизировать ключи доступа между устройствами на базе Android, macOS, Windows и других операционных систем. Ключи доступа — это современная альтернатива традиционным паролям. Они позволяют пользователям использовать биометрические данные (например, отпечаток пальца или распознавание лица) для аутентификации вместо запоминания и ввода паролей. Это делает процесс входа в аккаунты более безопасным и удобным.
Раньше пользователи могли сохранять ключи доступа только на устройствах Android, а для их использования на других устройствах требовалось сканировать QR-код. Теперь Google Password Manager позволяет автоматически синхронизировать ключи доступа между устройствами, что значительно упрощает процесс входа в аккаунты.
При создании нового ключа доступа пользователи будут вводить PIN-код Google Password Manager, который будет использоваться для аутентификации на других устройствах. Это устраняет необходимость сканирования QR-кодов и предотвращает несанкционированный доступ к ключам доступа.
Преимущества новой функции:
- Удобство: Пользователи могут легко использовать свои ключи доступа на различных устройствах без необходимости сканирования QR-кодов.
- Безопасность: Дополнительный PIN-код обеспечивает защиту ключей доступа даже в случае физического доступа к устройству.
- Кроссплатформенность: Поддержка синхронизации на Windows, macOS, Linux, Android и ChromeOS делает использование ключей доступа универсальным.