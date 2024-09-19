Обновление веб-приложения Google Calendar делает его более удобным и эффективным инструментом для планирования и управления временем.

Google продолжает улучшать свои сервисы, и недавно было обновлено веб-приложение Google Calendar. Теперь оно использует современный дизайн в стиле Material Design 3.

Material Design 3 — это последняя версия фирменного стиля Google, который был впервые представлен в операционной системе Android 12. Основные элементы нового дизайна включают в себя кнопки в форме пилюль, более чёткий текст и отсутствие прямых линий для разделения меню. Эти изменения делают интерфейс более интуитивным и приятным для восприятия.

Основные улучшения: