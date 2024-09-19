Google продолжает улучшать свои сервисы, и недавно было обновлено веб-приложение Google Calendar. Теперь оно использует современный дизайн в стиле Material Design 3.
Material Design 3 — это последняя версия фирменного стиля Google, который был впервые представлен в операционной системе Android 12. Основные элементы нового дизайна включают в себя кнопки в форме пилюль, более чёткий текст и отсутствие прямых линий для разделения меню. Эти изменения делают интерфейс более интуитивным и приятным для восприятия.
Основные улучшения:
- Улучшенная доступность: Новый дизайн поддерживает экранные читалки и клавиатурные сокращения, что делает приложение более доступным для людей с ограниченными возможностями.
- Адаптивный интерфейс: Приложение автоматически подстраивается под размер экрана, обеспечивая оптимальное отображение на любых устройствах.
- Обновлённые функции: В дополнение к визуальным изменениям, приложение получило несколько новых функций, которые упрощают его использование и делают его более функциональным.