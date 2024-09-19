Согласно утечкам, Galaxy S25 Plus будет иметь плоские боковые грани и кольца вокруг камер.

Недавно в интернете появились рендеры нового смартфона Samsung Galaxy S25 Plus. Согласно утечкам, Galaxy S25 Plus будет иметь плоские боковые грани и кольца вокруг камер, что напоминает дизайн последних складных моделей Samsung. Размеры устройства составляют 158.4x75.7x7.3 мм, что делает его немного уже и тоньше по сравнению с предшественником. Экран останется прежним — 6.7 дюймов, с минимальными рамками и центральным отверстием для фронтальной камеры.

На задней панели устройства расположены три камеры, каждая из которых окружена отдельным кольцом. Ожидается, что камеры будут обладать улучшенными характеристиками для съёмки в условиях низкой освещённости и поддержкой новых программных функций для обработки изображений. Galaxy S25 Plus, как и другие модели серии S25, будет оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 или собственным чипом Exynos 2500, в зависимости от региона. Устройство получит 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти в базовой комплектации. Также ожидается, что смартфон будет оснащён батареей ёмкостью 4900 мАч, что обеспечит длительное время работы без подзарядки.



