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Greg_Novo
Google Pixel Watch 3 появилась функция обнаружения потери пульса
Эта функция использует датчики сердечного ритма и искусственный интеллект для мониторинга состояния пользователя.

Google продолжает развивать свои умные часы Pixel Watch, добавляя новые функции, которые могут спасти жизнь. Одной из таких функций стала возможность обнаружения потери пульса на Pixel Watch 3. Эта функция использует датчики сердечного ритма и искусственный интеллект для мониторинга состояния пользователя. Если часы не обнаруживают пульс, они активируют дополнительные датчики и начинают искать движение. Если в течение 20 секунд не будет получен ответ от пользователя, часы автоматически вызовут экстренные службы и передадут информацию о местоположении и состоянии пользователя.

Основные преимущества этой функции:

  • Своевременная помощь: В случае потери пульса, Pixel Watch 3 могут автоматически вызвать экстренные службы, что особенно важно, если человек находится один.
  • Минимизация ложных срабатываний: Использование нескольких датчиков и алгоритмов ИИ помогает уменьшить количество ложных тревог.
  • Интеграция с LTE: Часы могут работать автономно, без необходимости подключения к смартфону, что обеспечивает дополнительную надёжность.
#google #pixel watch #pixel watch 3
Источник: androidpolice.com
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