Эта функция использует датчики сердечного ритма и искусственный интеллект для мониторинга состояния пользователя.

Google продолжает развивать свои умные часы Pixel Watch, добавляя новые функции, которые могут спасти жизнь. Одной из таких функций стала возможность обнаружения потери пульса на Pixel Watch 3. Эта функция использует датчики сердечного ритма и искусственный интеллект для мониторинга состояния пользователя. Если часы не обнаруживают пульс, они активируют дополнительные датчики и начинают искать движение. Если в течение 20 секунд не будет получен ответ от пользователя, часы автоматически вызовут экстренные службы и передадут информацию о местоположении и состоянии пользователя.

Основные преимущества этой функции: