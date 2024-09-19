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Greg_Novo
Google и Masimo объединили усилия для улучшения мониторинга здоровья пользователей в часах с Wear OS
Партнёрство с Masimo может значительно улучшить конкурентоспособность Wear OS на рынке умных часов.

Masimo — компания, известная своими медицинскими технологиями. Ранее она вынудила Apple убрать функцию мониторинга уровня кислорода в крови из своих часов. Теперь Masimo будет предоставлять свои передовые технологии для Wear OS. Это значит, что умные часы на базе Wear OS получат более точные и надёжные инструменты для мониторинга здоровья.

Основные преимущества партнёрства:

  • Точные данные о здоровье. Masimo предоставит платформу с набором инструментов для отслеживания здоровья, включая биосенсоры и оптимизированные аппаратные и программные компоненты.
  • Интеграция с Android. Новая платформа будет бесшовно интегрироваться с приложениями и сервисами Google, что обеспечит пользователям удобный доступ к данным о здоровье через их смартфоны.
  • Ускорение разработки. Производители умных часов смогут быстрее разрабатывать новые устройства, используя референсную платформу от Masimo.

Партнёрство с Masimo может значительно улучшить конкурентоспособность Wear OS на рынке умных часов. В то время как Apple была вынуждена отключить функцию мониторинга уровня кислорода в крови из-за патентных споров с Masimo, Google теперь получает доступ к этим передовым технологиям. Это может привлечь больше пользователей к Wear OS и повысить доверие к платформе.

Сотрудничество Google и Masimo открывает новые горизонты для пользователей Wear OS, предлагая более точные и надёжные инструменты для мониторинга здоровья. Это партнёрство не только улучшит пользовательский опыт, но и укрепит позиции Wear OS на рынке умных часов.

#google #wear os #masimo
Источник: androidpolice.com
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