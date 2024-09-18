Докладчики могут видеть свои заметки и таймер на одном экране, в то время как аудитория будет видеть только слайды презентации на другом.

Google продолжает совершенствовать свои инструменты для повышения производительности, и одним из последних обновлений стал функционал поддержки нескольких мониторов в Google Slides. Это нововведение значительно облегчает проведение презентаций, предоставляя пользователям дополнительные удобства. Теперь с помощью Google Slides можно разделить экран на два монитора. Докладчики могут видеть свои заметки и таймер на одном экране, в то время как аудитория будет видеть только слайды презентации на другом. Эта функция особенно полезна для тех, кто регулярно проводит презентации и нуждается в эффективном управлении материалами.

Обновление уже доступно для пользователей Google Workspace и личных аккаунтов Google. Пользователи, зарегистрированные в доменах Rapid Release, получат обновление в течение следующих двух недель. Для тех, кто находится в доменах Scheduled Release, функция станет доступна с 30 сентября 2024 года. Поддержка нескольких мониторов в Google Slides является важным достижением для всех, кто активно использует этот инструмент. Кроме того, Google Slides теперь интегрирован с ИИ Gemini.