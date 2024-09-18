С помощью Plex Photos вы можете просматривать и упорядочивать свои фотоальбомы, которые хранятся на сервере Plex Media Server

Компания Plex, известная своими решениями для управления мультимедийным контентом, выпустила новое приложение Plex Photos. Оно предназначено специально для работы с фотографиями и уже доступно в бета-версии для пользователей Android и iOS.

С помощью Plex Photos вы можете просматривать и упорядочивать свои фотоальбомы, которые хранятся на сервере Plex Media Server. Это особенно удобно, если вы хотите освободить место на своём смартфоне, но при этом иметь доступ к своим фотографиям в любое время. Приложение предлагает базовые функции для управления фотографиями, такие как создание альбомов и сортировка по дате или событию.

Одним из главных преимуществ Plex Photos является то, что вам не нужно платить за дополнительное облачное хранилище, как это требуется в Google Photos после превышения лимита в 15 ГБ. Это делает Plex Photos привлекательным вариантом для тех, кто хочет избежать подписок и сохранить контроль над своими данными.

На данный момент приложение находится в стадии бета-тестирования и не обладает всеми функциями, которые предлагают конкуренты. Например, в текущей версии отсутствует возможность поиска по конкретным фотографиям. Однако компания планирует добавить новые функции и улучшения на основе отзывов пользователей к моменту официального релиза, который запланирован на четвёртый квартал 2024 года.