Ожидается, что новый смартфон будет оснащён 12,4-дюймовым раздвижным экраном

Samsung постоянно удивляет мир новыми технологиями в области смартфонов. Согласно последним данным, компания планирует выпустить свой первый смартфон с раздвижным экраном в 2025 году. Это может стать большим достижением для Samsung, особенно учитывая растущую конкуренцию со стороны других производителей.

Ожидается, что новый смартфон будет оснащён 12,4-дюймовым раздвижным экраном. Это значительно больше, чем у современных складных моделей, и может предоставить пользователям уникальный опыт использования. Раздвижной экран позволит устройству оставаться компактным в сложенном состоянии и превращаться в полноценный планшет при необходимости.

Хотя концепция раздвижных экранов не нова, ни один из прототипов от таких компаний, как Oppo, LG и Motorola, так и не был запущен в массовое производство. У Samsung есть все шансы стать первой компанией, которая представит коммерчески доступное устройство с такой технологией. Это особенно важно для компании, учитывая, что последние складные модели не оправдали ожиданий по продажам.

Выпуск смартфона с раздвижным экраном может помочь Samsung восстановить утраченные позиции на рынке и привлечь внимание к своим инновациям. Однако компания также сталкивается с проблемами, связанными с производственными затратами и необходимостью оптимизации процессов. В условиях глобального экономического спада Samsung планирует сократить расходы и повысить эффективность, что может повлиять на сроки и стоимость новых устройств.

Разработка смартфона с раздвижным экраном может стать значительным шагом вперёд для Samsung и всей индустрии мобильных устройств. Если компания сможет успешно реализовать этот проект, она вновь подтвердит свой статус лидера в области инноваций и технологий.