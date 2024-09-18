Ожидается, что Galaxy S25 Ultra получит обновлённый ультраширокий сенсор камеры

Недавние утечки о Samsung Galaxy S25+ принесли интересные новости для поклонников бренда. Согласно информации, опубликованной на Android Police, новый смартфон будет оснащён батареей ёмкостью 4900 мАч, что соответствует ёмкости батареи его предшественника, Galaxy S24+.

Однако, несмотря на сохранение той же батареи, Galaxy S25+ станет тоньше. Толщина устройства составит всего 7,3 мм, что на 0,4 мм меньше, чем у предыдущей модели. Это значительное достижение, учитывая, что уменьшение толщины смартфона обычно требует компромиссов в других областях, таких как ёмкость батареи или производительность.

Ожидается, что Galaxy S25 Ultra получит обновлённый ультраширокий сенсор камеры. Это может стать значительным улучшением для любителей мобильной фотографии, предлагая более качественные снимки и расширенные возможности съёмки.

Samsung продолжает улучшать свои устройства, делая их более тонкими и удобными, не жертвуя при этом важными характеристиками, такими как ёмкость батареи. Ожидается, что Galaxy S25+ станет популярным выбором среди пользователей, которые ценят как стиль, так и функциональность.