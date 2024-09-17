Несмотря на то, что Sony уделяет большое внимание консолям, компания также активно развивает контент для других платформ.

Недавно назначенный генеральный директор Sony Хидеаки Нисино заявил, что консоли останутся основой бизнеса PlayStation, несмотря на то, что компания расширяет своё присутствие в сфере игр для ПК и мобильных устройств. В интервью японскому изданию Nikkei Нисино подчеркнул, что консоли PlayStation играют ключевую роль в стратегии компании. Он отметил, что мобильные устройства часто страдают от навязчивой рекламы, а ПК могут быть сложными в настройке для обычных пользователей. В отличие от них, консоли PlayStation предлагают простой и интуитивно понятный опыт, который начинается сразу после включения устройства.

Несмотря на то, что Sony уделяет большое внимание консолям, компания также активно развивает контент для других платформ. Нисино отметил, что это позволяет компании охватить более широкую аудиторию. Например, такие игры, как Helldivers 2 и Concord, будут доступны как на ПК, так и на консолях PlayStation. Однако крупные одиночные игры с акцентом на сюжет будут сначала выпускаться на консолях, чтобы стимулировать продажи PlayStation.

В рамках своей стратегии Sony недавно анонсировала PlayStation 5 Pro, которая выйдет 7 ноября 2024 года. Новая консоль будет предлагать улучшенные разрешение и частоту кадров, а также поддержку более 8500 игр для PS4 с помощью режима Game Boost.

Заявления Хидеаки Нисино подтверждают, что консоли останутся основой бизнеса PlayStation, несмотря на расширение на другие платформы. Это стратегическое решение направлено на то, чтобы сохранить лояльность текущих пользователей и привлечь новых игроков, предлагая им уникальный и удобный игровой опыт.