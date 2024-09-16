No Brake Games были настолько впечатлены работой, что решили выкупить права на мод и превратить его в официальную версию для виртуальной реальности

Недавно стало известно, что популярная игра Human Fall Flat получит официальную версию для виртуальной реальности благодаря одному из фанатов. Разработчики из No Brake Games были настолько впечатлены модом, созданным поклонником по имени Raicuparta, что решили выкупить его и выпустить как полноценный продукт. Моддер начал работу над версией Human Fall Flat для виртуальной реальности, вдохновившись оригинальной игрой. Он делился видео и обновлениями о своём проекте в социальных сетях, что привлекло внимание разработчиков. В своих твитах Raicuparta рассказал, что No Brake Games были настолько впечатлены его работой, что решили выкупить права на мод и превратить его в официальную версию для виртуальной реальности.

Теперь No Brake Games готовят к выпуску официальную версию Human Fall Flat для виртуальной реальности. Хотя точная дата релиза пока не объявлена, известно, что игра будет доступна на платформах Meta Store, PlayStation Store и Steam. Разработчики обещают, что версия для виртуальной реальности сохранит все лучшие элементы оригинальной игры, добавив новые возможности и улучшения для виртуальной реальности.

Сообщество игроков встретило новость с энтузиазмом. Многие фанаты давно ждали возможности погрузиться в мир Human Fall Flat с помощью технологий виртуальной реальности. Ожидается, что официальная версия для виртуальной реальности привлечёт ещё больше игроков и укрепит позиции игры на рынке. История с модом для виртуальной реальности для Human Fall Flat показывает, как инициатива фанатов может привести к официальному признанию и поддержке со стороны разработчиков. Это вдохновляющий пример для других моддеров и разработчиков, демонстрирующий, что качественная работа и страсть к своему делу могут привести к большим успехам.