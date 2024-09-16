Харрисон Фрёшке, сообщил, что игра принесла Blizzard более 1 миллиарда долларов доходов с момента предзаказов до сегодняшнего дня, и около 15% этой суммы составляют микротранзакции

С момента своего выхода в июне 2023 года, игра Diablo 4 продолжает приносить значительные доходы компании Blizzard. Согласно последним данным, игра заработала около 150 миллионов долларов только на микротранзакциях. Основную часть доходов от микротранзакций приносят покупки косметических предметов. Игроки могут приобретать различные наборы и предметы для персонализации своих персонажей и маунтов, используя премиальную валюту игры — платину.

Ещё одним важным источником дохода является боевой пропуск. Игроки могут покупать боевые пропуски, которые позволяют им получать награды за выполнение заданий и повышение уровня. Эта система напоминает аналогичные системы в других популярных играх, таких как Fortnite и Apex Legends. Старший менеджер по продукту Diablo 4, Харрисон Фрёшке, сообщил, что игра принесла Blizzard более 1 миллиарда долларов доходов с момента предзаказов до сегодняшнего дня, и около 15% этой суммы составляют микротранзакции. Эти цифры подчёркивают коммерческий успех игры и важность микротранзакций в современной игровой индустрии.

Несмотря на финансовый успех, Diablo 4 не избежала критики со стороны игроков. Высокие цены на косметические наборы и другие предметы вызвали недовольство среди сообщества. Например, наборы брони для лошадей и коллекция «Father’s Judgment» стоили значительно дороже, чем ожидали игроки, что вызвало волну негативных отзывов.

Diablo 4 продолжает оставаться одной из самых успешных игр Blizzard, принося значительные доходы благодаря микротранзакциям. Несмотря на критику, игра демонстрирует, что модель монетизации через косметические предметы и боевые пропуски может быть весьма прибыльной. Важно, чтобы разработчики продолжали учитывать мнение сообщества и стремились к балансу между коммерческим успехом и удовлетворенностью игроков.