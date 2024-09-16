По данным TechCrunch, компания рассматривает возможность перехода от сложной некоммерческой модели к более традиционной коммерческой структуре

OpenAI, одна из ведущих компаний в области искусственного интеллекта, готовится к серьёзным изменениям в своей корпоративной структуре. По данным TechCrunch, компания рассматривает возможность перехода от сложной некоммерческой модели к более традиционной коммерческой структуре.

Основная причина изменений — стремление привлечь дополнительные инвестиции. В настоящее время OpenAI ведёт переговоры о привлечении 6,5 миллиарда долларов при оценке в 150 миллиардов долларов. Однако для успешного завершения сделки компании необходимо снять ограничения на прибыль для инвесторов, что требует изменения текущей структуры.

С момента своего основания в 2015 году OpenAI функционировала как некоммерческая организация, полагаясь на пожертвования. В 2019 году компания перешла на модель «ограниченной прибыли», где доходы инвесторов ограничены определённым уровнем. Такая структура, хотя и позволила компании сохранить фокус на своей миссии, вызвала недовольство среди инвесторов, которые ожидали более высоких доходов.

Соучредитель и генеральный директор OpenAI Сэм Альтман сообщил сотрудникам, что изменения в структуре компании вероятны в следующем году. Это позволит компании приблизиться к традиционной коммерческой модели, что, в свою очередь, упростит привлечение инвестиций и повысит удовлетворённость инвесторов.

Изменения в структуре OpenAI могут стать важным шагом для компании, позволяя ей привлечь значительные инвестиции и продолжить развитие в области искусственного интеллекта. Однако важно, чтобы компания сохранила свой фокус на миссии создания ИИ, который приносит пользу всем.