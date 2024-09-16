Недавно команда iFixit разобрала новый складной смартфон Google Pixel 9 Pro Fold и оценила его ремонтопригодность

Недавно команда iFixit разобрала новый складной смартфон Google Pixel 9 Pro Fold и оценила его ремонтопригодность. Это устройство, выпущенное в августе 2024 года, стало значительным шагом вперёд по сравнению с предыдущими моделями складных смартфонов.

Одним из ключевых преимуществ Pixel 9 Pro Fold является его модульный дизайн. Это означает, что такие компоненты, как порт USB-C, можно легко заменить, не затрагивая основную плату. Это значительно упрощает и удешевляет ремонт. Внутреннее устройство смартфона отличается логичной и интуитивно понятной компоновкой. Использование одинаковых винтов IP3 упрощает разборку даже для непрофессионалов. Google сделала значительные шаги, чтобы поддержать право пользователей на ремонт. Запчасти для Pixel 9 Pro Fold доступны без ограничений, что позволяет владельцам самостоятельно ремонтировать свои устройства.

Однако есть и недостатки. Одна из проблем, выявленных iFixit, — слабые язычки для извлечения батареи. Они часто ломаются и требуют применения дополнительного усилия для удаления клея. Это делает процесс замены батареи более сложным и трудоёмким.

Pixel 9 Pro Fold показывает, что складные смартфоны могут быть ремонтопригодными. Несмотря на некоторые недостатки, такие как сложность замены батареи, устройство устанавливает новый стандарт в области ремонтопригодности для складных смартфонов. Это важный шаг вперёд для индустрии, особенно учитывая высокую стоимость устройства, которая составляет $1799.