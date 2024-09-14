По словам режиссёра, одной из главных причин приостановки работы над проектом стали изменения в руководстве студии Sony Pictures.

Недавно в сети появились слухи о том, что проект Beyond the Spider-Verse был закрыт. Эти слухи взволновали поклонников вселенной Человека-паука и вызвали множество вопросов о будущем проекта. Создатель фильма, режиссёр и сценарист Хоаким Роннинг, решил нарушить молчание и прокомментировать ситуацию. В своём заявлении он подтвердил, что работа над проектом действительно приостановлена, но подчеркнул, что это не окончательное решение.

Роннинг отметил, что проект столкнулся с рядом трудностей, которые потребовали дополнительного времени на разработку. Он также добавил, что команда проекта продолжает работать над ним и надеется найти решение всех проблем. По словам режиссёра, одной из главных причин приостановки работы над проектом стали изменения в руководстве студии Sony Pictures, которая занимается производством фильма. Новые руководители студии решили пересмотреть стратегию развития проекта и внести некоторые изменения в его концепцию.

Однако Роннинг выразил уверенность в том, что проект будет реализован, и поклонники смогут увидеть продолжение истории о Человеке-пауке. Он также поблагодарил всех, кто поддерживает проект, и пообещал держать их в курсе всех новостей.