Профсоюз CWA, представляющий интересы многих сотрудников компании, выступил с критикой этих действий.

Профсоюз Communication Workers of America (CWA) выразил своё разочарование в связи с недавними увольнениями в компании Microsoft. Профсоюз считает эти действия крайне разочаровывающими и призывает к диалогу с целью защиты рабочих мест и обеспечения стабильности для сотрудников.

Увольнения в Microsoft вызвали широкий общественный резонанс и обеспокоенность среди работников и их представителей. Профсоюз CWA, представляющий интересы многих сотрудников компании, выступил с критикой этих действий, подчеркнув важность уважения к правам работников и обеспечения справедливых условий труда.

Представители профсоюза выразили надежду на то, что компания Microsoft пересмотрит свою политику в отношении увольнений и предпримет шаги для защиты рабочих мест. Они также призвали к открытому диалогу с целью обсуждения возможных путей решения возникших проблем и обеспечения стабильности для всех сотрудников.