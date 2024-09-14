Удаление значка зарядки из Welcome Hub может указывать на планы Sony по внедрению беспроводной зарядки для PS VR2.

Компания Sony внесла изменения в интерфейс своей новой виртуальной гарнитуры PlayStation VR2, удалив значок зарядки из Welcome Hub. Это действие породило спекуляции о возможном внедрении функции беспроводной зарядки для устройства. PlayStation VR2 была представлена в прошлом году и вызвала большой интерес среди любителей виртуальной реальности. Устройство предлагает улучшенные возможности погружения благодаря высокому разрешению дисплеев и обновлённому дизайну контроллеров.

Если слухи подтвердятся, это станет значительным преимуществом для пользователей PS VR2. Беспроводная зарядка позволит игрокам наслаждаться виртуальной реальностью без ограничений, связанных с проводами, и обеспечит более комфортное использование гарнитуры. Пока что Sony не делала официальных заявлений относительно планов по внедрению беспроводной зарядки для PS VR2.