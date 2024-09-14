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Greg_Novo
Sony удаляет значок зарядки PS VR2 из Welcome Hub
Удаление значка зарядки из Welcome Hub может указывать на планы Sony по внедрению беспроводной зарядки для PS VR2.

Компания Sony внесла изменения в интерфейс своей новой виртуальной гарнитуры PlayStation VR2, удалив значок зарядки из Welcome Hub. Это действие породило спекуляции о возможном внедрении функции беспроводной зарядки для устройства.  PlayStation VR2 была представлена в прошлом году и вызвала большой интерес среди любителей виртуальной реальности. Устройство предлагает улучшенные возможности погружения благодаря высокому разрешению дисплеев и обновлённому дизайну контроллеров. 

Если слухи подтвердятся, это станет значительным преимуществом для пользователей PS VR2. Беспроводная зарядка позволит игрокам наслаждаться виртуальной реальностью без ограничений, связанных с проводами, и обеспечит более комфортное использование гарнитуры.  Пока что Sony не делала официальных заявлений относительно планов по внедрению беспроводной зарядки для PS VR2.

#sony #playstation #playstation vr2 #welcome hub
Источник: eurogamer.net
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