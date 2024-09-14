Сумма компенсации не разглашается, но известно, что она была согласована обеими сторонами.

Студия Bungie, разработчик популярной игры Destiny 2, урегулировала спор с художником, который обвинял компанию в плагиате. Ранее художник по имени Люк Росс обвинил Bungie в том, что студия использовала его работы без разрешения. Росс утверждал, что некоторые элементы дизайна в Destiny 2 очень похожи на его собственные работы.

После этого Bungie провела внутреннее расследование и пришла к выводу, что обвинения Росса необоснованны. Однако студия решила урегулировать спор мирным путём и выплатить художнику компенсацию. Сумма компенсации не разглашается, но известно, что она была согласована обеими сторонами.

Теперь, когда спор урегулирован, Bungie может сосредоточиться на развитии Destiny 2 и других проектов. А Росс может продолжить заниматься своим творчеством, зная, что его труд не пропал даром.