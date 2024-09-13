Welcome Hub представляет собой удобное меню, где пользователи могут быстро переключаться между играми, приложениями и настройками консоли.

Владельцы PlayStation 5 получили приятный сюрприз в виде нового обновления, которое вносит значительные изменения в пользовательский интерфейс консоли. Одним из главных нововведений стало появление Welcome Hub, который служит отправной точкой для доступа ко всем основным функциям системы.

Welcome Hub представляет собой удобное меню, где пользователи могут быстро переключаться между играми, приложениями и настройками консоли. Это значительно упрощает навигацию по системе и сокращает время, необходимое для доступа к интересующим функциям.

Ещё одной интересной особенностью нового обновления является возможность изменять фон. Теперь пользователи могут выбрать изображение, которое будет отображаться на экране при входе в систему. Это может быть любое изображение, загруженное на консоль, что позволяет персонализировать внешний вид консоли и сделать её более уютной.

Обновление также включает в себя ряд других улучшений и исправлений ошибок, направленных на повышение стабильности работы системы и улучшение общего пользовательского опыта. Важно отметить, что новое обновление доступно для загрузки через интернет-магазин PlayStation Store.

Для установки обновления необходимо подключить консоль к интернету и выполнить поиск доступных обновлений. После загрузки и установки обновления пользователи смогут оценить все преимущества нового Welcome Hub и возможности его настройки.