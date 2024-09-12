Но некоторые игроки жалуются на отсутствие некоторых знаковых элементов, таких как шлемы с клювами, которые были популярны среди поклонников Warhammer 40,000.

Недавно вышедшая игра Space Marine 2 от студии Saber Interactive стала настоящим хитом среди поклонников вселенной Warhammer 40,000. На платформе Steam игра показала самый успешный запуск в истории серии, превзойдя даже предыдущего рекордсмена — Total War: Warhammer 3.

Space Marine 2 сочетает в себе элементы экшена, стратегии и RPG, позволяя игрокам создать своего уникального персонажа и пройти с ним через множество опасных миссий. Одной из главных особенностей Space Marine 2 является её масштабность. Игроки могут исследовать огромные космические станции, сражаться с ордами врагов и выполнять различные задания. В игре также присутствует система прокачки, позволяющая улучшать навыки и способности персонажа.

Однако, несмотря на все достоинства, у Space Marine 2 есть и свои недостатки. Некоторые игроки жалуются на отсутствие некоторых знаковых элементов, таких как шлемы с клювами, которые были популярны среди поклонников Warhammer 40,000. Тем не менее, большинство отзывов о игре положительные.

Space Marine 2 доступна не только на ПК, но и на консолях, что делает её доступной для широкой аудитории.