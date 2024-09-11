Одним из ключевых нововведений станет нативная версия Minecraft для PlayStation 5.

Разработчики легендарной песочницы Minecraft объявили о значительных изменениях в подходе к выпуску нового контента. Вместо одного крупного бесплатного обновления летом, как это было раньше, студия Mojang планирует выпускать несколько небольших обновлений в течение года. Это решение направлено на то, чтобы игроки получали новые возможности и функции более регулярно и часто.

Одним из ключевых нововведений станет нативная версия Minecraft для PlayStation 5. Работа над ней уже ведётся. Кроме того, в планах разработчиков — улучшение многопользовательских режимов и системы поиска и общения с друзьями.

Ещё одним важным изменением станет трансформация Minecraft Live. Вместо ежегодного голосования за новых мобов, которое проводилось на специальном шоу, теперь Minecraft Live будет проходить дважды в год в формате специальной трансляции. На этих мероприятиях разработчики будут делиться свежими новостями о серии и рассказывать о том, над чем они работают в данный момент.