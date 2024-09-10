Премьера фильма состоится 3 октября 2024 года в Лондоне.

В мире видеоигр и технологий есть множество историй успеха, но одна из них выделяется особенно ярко. Это история о ZX Spectrum, легендарном игровом ПК, который стал символом целого поколения геймеров. И теперь эта история оживёт на большом экране благодаря новому фильму «Чудо с резиновыми клавишами». Премьера фильма состоится 3 октября 2024 года в Лондоне. Создателями фильма выступили Gracious Films, GEL и MusicFilmNetwork. Фильм рассказывает о разработке и создании ZX Spectrum от концепции до первого выпуска, а также о финансовом и репутационном успехе, который он принёс своему создателю, Клайву Синклеру.

В фильме используются редкие архивные материалы и новые интервью с оригинальными дизайнерами Spectrum, сыном и племянником сэра Клайва, а также некоторыми из величайших разработчиков игр для Spectrum. Среди них создатель игры Ant Attack Сэнди Уайт и Клайв Таунсенд из Saboteur. На премьере фильма зрители смогут задать вопросы режиссёрам фильма Энтони и Николе Колфилдам, Джеймсу О’Брайену, сыну Клайва Синклера Криспину и его племяннику Гранту. Также на премьере будут присутствовать создатель игры Any Attack Сэнди Уайт и Клайв Таунсенд из Saboteur.

Кроме того, на премьере зрители смогут увидеть все версии Sinclair ZX Spectrum, когда-либо выпущенные, и посетить специальную презентацию игры Saboteur, которая была обновлена для Spectrum Next.