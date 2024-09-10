Их стоимость увеличилась с $74,99 до $79,99. Повышение цен на контроллер DualSense было замечено во многих розничных сетях, что указывает на то, что это не локальная акция, а новая ценовая политика компании Sony.

Компания Sony, известный производитель игровых консолей и аксессуаров, недавно приняла решение о повышении цен на свои продукты. В частности, речь идёт о контроллере DualSense для PlayStation 5, который теперь стоит дороже, чем раньше. Информация о повышении цен стала известна благодаря анализу данных из официального магазина Sony. Согласно этим данным, стоимость контроллера DualSense в стандартных расцветках, таких как белая, чёрная, Cosmic Red, Starlight Blue и Galactic Purple, увеличилась с $69,99 до $74,99. Это означает, что цена на контроллер выросла на $5.

Кроме того, эксклюзивные версии контроллера, такие как Sterling Silver, Volcanic Red и Cobalt Blue, также стали дороже. Их стоимость увеличилась с $74,99 до $79,99. Повышение цен на контроллер DualSense было замечено во многих розничных сетях, что указывает на то, что это не локальная акция, а новая ценовая политика компании Sony.

Пока неизвестно, почему Sony приняла решение о повышении цен на контроллер DualSense. Возможно, это связано с увеличением затрат на производство или изменением курса валют. Однако стоит отметить, что рекомендованная стоимость консоли PlayStation 5 осталась неизменной и составляет $499,99. Это говорит о том, что повышение цен на контроллер DualSense не затронуло основную игровую систему.

Пользователи и эксперты игровой индустрии уже начали обсуждать возможные последствия повышения цен на контроллер DualSense. Некоторые считают, что это может повлиять на спрос на продукт, в то время как другие полагают, что изменение цены не окажет существенного влияния на продажи.